В Дагестане пять клиник вернулись к обычной работе после приема пациентов с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 2 июня, /ТАСС/. Пять медицинских учреждений в Дагестане вернулись к обычному режиму работы после перепрофилирования для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает во вторник пресс-служба регионального Минздрава.

"В Дагестане к своей обычной работе со своими обычными пациентами вернулись сразу несколько клиник. Среди них республиканский урологический центр, который в настоящее время выписал всех пациентов, госпитализированных с симптомами COVID-19, и уже принимает профильных больных. К плановому лечению возвращается республиканская офтальмологическая больница", - говорится в сообщении. Эти клиники в разгар пандемии по приказу Минздрава Дагестана были экстренно перепрофилированы под госпитали для пациентов с коронавирусом; так, в урологическом центре удалось развернуть инфекционные койки за одни сутки.

Кроме того, принимать своих пациентов начнут три из четырех частных клиник. В минздраве подчеркнули, что больничные мощности в большом количестве под зараженных коронавирусом уже не нужны и врачи возвращаются в свой обычный профиль работы.

"Ситуация в Дагестане улучшается, сегодня в среднем в стационары республики госпитализируют 300-400 человек в сутки, что в два раза ниже, чем было несколько недель назад. Однако это не повод расслабляться, пандемия еще не закончилась", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова. В пресс-службе подчеркнули, что на сегодняшний день пациентов с коронавирусом принимают 62 государственные клиники и одна негосударственная. Развернуто 7992 койки.

По данным оперативного штаба, на 1 июня в регионе 5 096 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом, 4 442 человек выздоровели, умерли 260 человек. В республике проведено 73 763 исследования, более 5,5 тыс. человек находятся на изоляции. С 31 марта введен режим самоизоляции. Жителям рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости. В оперативном штабе призывают соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.