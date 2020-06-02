Дмитрия Осипова утвердили на должности сити-менеджера Кирова

КИРОВ, 2 июня. /ТАСС/. Депутаты Кировской городской думы назначили исполняющего обязанности главы администрации Дмитрия Осипова сити-менеджером Кирова, сообщила во вторник глава областного центра Елена Ковалева.

Гордума в январе 2020 года поддержала отставку сити-менеджера Ильи Шульгина, который занимал этот пост с 2017 года. 27 апреля замглавы администрации Кирова Дмитрий Осипов победил в конкурсе на должность главы администрации, однако депутаты Кировской городской думы 29 апреля не приняли решение о назначении Осипова сити-менеджером, был назначен новый конкурс. 28 мая Осипов набрал наибольшее количество баллов в повторном конкурсе.

"27 - "за", 1 - "против", воздержалось - 6. [Решение] принимается. Уважаемый Дмитрий Валерьевич, мы поздравляем вас с назначением", - сказала Ковалева по итогам рассмотрения вопроса о его назначении.

Осипов отметил среди первоочередных задач на новой должности необходимость улучшения работы городского хозяйства, привлечения ресурсов в бюджет города и оптимизации его расходов, улучшения качества управления городской собственностью. "Поставлена задача провести ревизию городского хозяйства как в целом по Кирову, так и по каждому району в отдельности, и обозначить все болевые точки", - сказал он.

Осипов родился в 1969 году в Кирове. В 1997 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция". С 2012 по 2018 год занимал руководящие должности в коммерческих организациях города. С 2018 года работал генеральным директором КОГП "Вятские автомобильные дороги", 5 февраля был назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации Кирова, 25 марта назначен заместителем главы администрации, курировал вопросы городского хозяйства и административно-технического и муниципального контроля.