В Северной Осетии по нацпроекту отремонтируют почти 96 км дорог

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Порядка 96 км автодорог отремонтируют в Северной Осетии до конца года благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД). Об этом ТАСС сообщил председатель Комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.

"В 2020 году в республике будет реконструировано и отремонтировано 53 объекта общей протяженностью 95,894 км, в том числе четыре объекта реконструкции - 1,1 км улицы во Владикавказе и три моста общей длины 84,7 п. м. На все объекты уже проведены торги", - сказал Солиев.

В рамках нацпроекта и входящего в него регионального проекта "Дорожная сеть" во Владикавказе будут приведены в нормативное состояние 28 улиц города, общей протяженностью 22,5 км. Среди улиц, включенных распоряжением мэрии города Владикавказа в план ремонта, есть участок на улице Маркуса. Там работы планируется завершить в августе.

Также будет проведен ремонт улицы Пашковского на всей ее протяженности - от так называемого трамвайного моста до улицы Ардонской. На этой небольшой по протяженности (около 700 метров), но оживленной в транспортном отношении улице расположены стадион "Динамо" и Владикавказское училище искусств. По центру улицы проложены трамвайные пути, ведущие в трамвайный парк, что создает существенные затруднения для напряженного потока автомобильного транспорта.

В этом году на улице Пашковского будет проведен также ремонт трамвайных путей, которые за долгие годы эксплуатации значительно обветшали.

В соответствии с утвержденным графиком, все работы по ремонту и обустройству улицы должны быть завершены уже в августе.

О нацпроекте

В 2019 году в рамках нацпроекта БКАД основная часть работ по нацпроекту осуществлялась во Владикавказской агломерации: это 28 объектов из 40.

"Итоги реализации нацпроекта зависят от управленческих способностей и грамотного процесса организации всех работ. Залог успеха - согласованная работа местной власти, комитета дорожного хозяйства и подрядчиков. В этой связи важно обеспечить вовлеченность граждан в процесс развития дорожной инфраструктуры, так как ключевая цель нацпроекта - повышение качества жизни людей", - заключил Солиев.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1 до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.