В Северную Осетию доставят 30 аппаратов ИВЛ для лечения пациентов с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июня. /ТАСС/. Северная Осетия получит по линии Минпромторга 30 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам оперативного совещания под председательством руководителя региона Вячеслава Битарова.

"5 июня по линии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации ожидается прибытие во Владикавказ пяти аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для размещения в РКБ. В течение десяти дней поставщик гарантировал доставку еще 25 аппаратов", - говорится в сообщении.

Глава республики заметил, что нужно комплексно решать вопрос с кислородной поддержкой лечебно-профилактических учреждений республики. По словам Вячеслава Битарова, следует создавать структуру, которая бы целиком и полностью занималась данной проблематикой.

"Мы не должны испытывать зависимость от иногородних специалистов в вопросах строительства новых станций и модернизации существующих объектов. В республике должна быть одна организация, способная профессионально проложить все необходимые технологические линии и довести кислород до больничных палат", - сказал он.

Руководитель региона потребовал от Министерства здравоохранения и руководителей подведомственных организаций наладить четкую систему связи с пациентами, которые лечатся на дому после выписки из стационара и находятся под медицинским наблюдением. Он отметил, что от населения поступают нарекания в адрес системы оказания поликлинической помощи. "Периодически обзванивайте пациентов, выясняйте, насколько они обеспечены лекарственными препаратами. Вся эта ситуация должна находиться под личным и круглосуточным контролем главных врачей поликлиник и районных больниц", - поручил он.

Всего в республике коронавирус подтвержден у 3 151 пациента (плюс 47 за сутки), из них 2 231 случай выздоровления, 58 летальных случаев, 750 человек находятся на домашней изоляции под медицинским наблюдением.