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Выделенные на празднование столетия Карелии деньги направят на решение социальных проблем

Власти республики решили отменить все запланированные на 5 сентября праздничные мероприятия

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июня. /ТАСС/. Власти Карелии приняли решение отменить все празднования и массовые торжества, намеченные на 5 сентября 2020 года в честь 100-летия республики, и направить сэкономленные средства на социально-экономическое развитие региона. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

"5 сентября праздничные мероприятия - концерты, массовые культурные мероприятия, концерты артистов - отменяются. Те средства, которые были заложены на все эти празднования, будут перераспределены на решение социальных вопросов", - сказала собеседница агентства.

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