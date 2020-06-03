Выделенные на празднование столетия Карелии деньги направят на решение социальных проблем

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июня. /ТАСС/. Власти Карелии приняли решение отменить все празднования и массовые торжества, намеченные на 5 сентября 2020 года в честь 100-летия республики, и направить сэкономленные средства на социально-экономическое развитие региона. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

"5 сентября праздничные мероприятия - концерты, массовые культурные мероприятия, концерты артистов - отменяются. Те средства, которые были заложены на все эти празднования, будут перераспределены на решение социальных вопросов", - сказала собеседница агентства.