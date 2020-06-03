Концепцию университета на Чукотке планируют разработать до конца 2020 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития совместно с учеными и региональными властями приступило к разработке концепции университета на Чукотке, о возможности создания которого ранее заявлял замглавы министерства Александр Крутиков. Работу над документом планируется завершить до конца года, сообщает в среду пресс-служба министерства.

В феврале Крутиков заявил, что поддерживает инициативу создания на Чукотке университета, который будет работать на основе дистанционных технологий и заниматься местными исследованиями. Сейчас на Чукотке, где проживают около 50 тыс. человек, из вузов работает только филиал Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (СВФУ).

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с представителями власти и научно-образовательных кругов Чукотского автономного округа приступили к выработке концепции создания собственного университета в регионе. Ее планируется завершить до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

По мнению Крутикова, для того, чтобы университет был действительно востребованным, концепцию учебного заведения необходимо разрабатывать с учетом особенностей региона. Например, из-за небольшой численности населения нужно развивать не только образовательную, но и научную составляющую, считает он.

"Нам нельзя с вами отрываться и от основы экономики. Основа экономики - добыча твердых полезных ископаемых, и она будет оставаться ключевой отраслью. У вас и уголь есть, и золото, и многокомпонентные руды, в ближайшей перспективе - олово. Это может дать основу для создания исследовательской инфраструктуры, которая будет востребована бизнесом. На базе этой исследовательской инфраструктуры могут и фундаментальные задачи решаться", - приводят в сообщении слова замминистра.

В Минвостокразвития добавили, что инициатива по созданию университета на Чукотке вошла в проект Стратегии развития Арктики до 2035 года.