Васильев: помощь Дагестану по время пандемии позволит поднять уровень медицины в регионе

МАХАЧКАЛА, 4 июня. /ТАСС/. Помощь, которая оказывается Дагестану во время пандемии коронавируса со стороны федеральных Минздрава, Минобороны и МЧС, позволит повысить уровень развития медицины в республике. Об этом заявил глава региона Владимир Васильев в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы почувствовали, что Россия с нами <...> И я полагаю, что вот это, что мы переживаем, позволит поднять на более высокий уровень состояние нашей медицины", - сказал Васильев.

В частности, по его словам, строительство многофункциональных медицинских центров, развернутое Минобороны РФ в Бабаюрте, Каспийске и Дербенте, позволит значительно усилить инфекционную службу республики. Он отметил, что для Дагестана инфекционные заболевания являются серьезной угрозой, поэтому фонд специализированных инфекционных отделений, оснащенных современным оборудованием, очень нужен. "Везде идет стройка полным ходом, мы тем самым территорию Дагестана закрываем этими новыми инфекционными отделениями", - пояснил глава республики, добавив, что ввод новых отделений в эксплуатацию ожидается в начале июля.

Кроме того, по словам Васильева, будут предприняты шаги по усилению муниципальных учреждений здравоохранения. "Нам нужно хорошенько подумать над системой здравоохранения на уровне муниципальных образований, которые сегодня тяжело управляемы. Мы сейчас остро испытываем нехватку кадров, особенно профессиональных кадров в сельской местности", - сказал он, указав, что в этих условиях нагрузка на здравоохранение Дагестана была запредельная.

По данным регионального оперативного штаба, на 4 июня в Дагестане зарегистрировано 5 463 подтвержденных случая заражения коронавирусом, 122 случая - за последние сутки. С начала пандемии в регионе 4 497 человек выздоровели, умерли 287 человек. В республике с 31 марта введен режим самоизоляции, жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.