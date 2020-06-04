Бюллетени для голосования по поправке к Конституции РФ начали печатать в КБР

НАЛЬЧИК, 4 июня. /ТАСС/. Бюллетени для голосования по поправке к Конституции РФ начали печатать в типографии Кабардино-Балкарии (КБР), электронного голосования в регионе не будет - жители республики будут голосовать в традиционном формате. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель руководителя избиркома КБР Мусса Джаппуев.

"В среду в типографии в городе Нальчике начали печатать бюллетени для голосования по поправкам к Конституции РФ, все необходимое количество для республики будет отпечатано на месте. Электронное голосование в КБР применяться не будет, вместе с тем используем комплексы обработки избирательных бюллетеней, по всей республике будет установлено 69 [КОИБов]", - сказал Джаппуев.

Во избежание личных контактов и для соблюдения таким образом санитарных норм в республике отказались от раздачи листовок, буклетов. Информация о голосовании будет размещена на баннерах, светодиодных экранах, расклеят афиши и плакаты, задействуют онлайн-ресурсы.

В регионе, где проживает свыше 537,72 тыс. избирателей, будут открыты 355 избирательных участка. В целях исключения условий для распространения коронавирусной инфекции голосование планируют организовать на открытом воздухе. "Максимально большое количество участков постараемся вывести на открытые площадки из зданий, в которых располагаются избирательные участки, если есть возможность укрыться от дождя и солнца", - добавил собеседник агентства.

Особые меры безопасности

Будут созданы условия для максимального разведения людских потоков, нанесена соответствующая разметка. На входе на участки будут замерять температуру избирателей. Для людей с повышенной температурой предусмотрят отдельную санитарную комнату, при необходимости вызовут скорую помощь, отметил Джаппуев. Избирателям предложат надеть маску и перчатки, обработать руки антисептиком.

Все организаторы голосования будут обеспечены масками, перчатками, халатами, пластиковыми защитными экранами. Помещения периодически будут проветривать и дезинфицировать.

Жители также смогут проголосовать на дому, позвонив в любую участковую комиссию и попросив предоставить ему такую возможность. Голосование на дому начнется 25 июня.

"Комиссия в составе двух членов участковой комиссии и одного наблюдателя выезжает по такой заявке в защитных халатах, экранах, перчатках. Приехав на место, в дом они не заходят, чтобы избежать ненужных контактов. Голосующему они передают запакованный в конверт бюллетень, маску, перчатки, ручку и листовку с правилами голосования. Проголосовавший выносит бюллетень и опускает его в переносной ящик", - пояснил представитель избиркома.

О голосовании

Президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года, но предусмотренные им изменения вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Изначально такое голосование было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его перенесли.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Впоследствии президент подписал соответствующий указ о проведении голосования. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".