Регионы СКФО обеспечат жителям удобные и безопасные форматы голосования по Конституции РФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа приступили к подготовке к голосованию по поправкам к конституции, которое пройдет 1 июля. Учитывая ситуацию с пандемией и связанные с ней ограничения, региональные избирательные комиссии обеспечивают все возможности для того, чтобы жители могли проголосовать комфортно и безопасно - оснащают средствами дезинфекции помещения избирательных участков, готовят средства индивидуальной защиты, а также организуют участки на открытом воздухе и голосование на дому.

Голосование на дому и участки на открытом воздухе

Одним из нововведений на предстоящем голосовании станет организация избирательных участков на открытом воздухе - таким образом, будет легче обеспечить безопасность участников процесса.

Как рассказал ТАСС помощник главы центральной избирательной комиссии Ингушетии Муслим Албогачиев, при благоприятных погодных условиях избирательные участки будут разворачивать под навесами и на верандах или в палатках. Обязательно будет соблюден масочный режим, социальное дистанцирование. Избиратели без возможности приехать на участок смогут проголосовать в домашних условиях. Всего в Ингушетии будет развернуто 137 избирательных участков, которые преимущественно располагаются в школах республики.

"На каждом участке будут созданы отдельные входы и выходы, санитарные комнаты с умывальниками, отдельные помещения для тех, у кого есть подозрение на плохое самочувствие, для бригады скорой помощи, которая будет дежурить на участке", - рассказал ТАСС помощник главы центральной избирательной комиссии Ингушетии Муслим Албогачиев.

В Кабардино-Балкарии, где проживает свыше 537 тыс. избирателей, будут открыты 355 избирательных участков. В республике также планируют организовать голосование на открытом воздухе. "Максимально большое количество участков постараемся вывести на открытые площадки из зданий, <...> если есть возможность укрыться от дождя и солнца", -сообщил ТАСС заместитель руководителя избиркома КБР Мусса Джаппуев.

Индивидуальные ручки и измерение температуры

Во всех регионах подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию РФ уже началась. На участках для голосования в Дагестане будут работать 12 255 членов участковых избирательных комиссий, принять участие в голосовании могут все зарегистрированные до 1 января 2020 года избиратели республики в количестве почти 1,7 млн человек. Власти региона заявили о необходимости обеспечить избирательные комиссии и участников голосования средствами индивидуальной защиты, антисептическими средствами, в том числе одноразовыми медицинскими масками, перчатками и халатами, антисептическими средствами, защитными экранами для лица, бесконтактными термометрами, антибактериальными ковриками.

Голосование на Ставрополье пройдет на 1 394 участках. Как рассказал председатель крайизбиркома Евгений Демьянов, всем участникам голосования будут выданы маска, перчатки, индивидуальная ручка. На входе на участок для голосования будут лежать специальные коврики. Каждый член территориальной или участковой избирательных комиссий будет протестирован на коронавирус и экипирован средствами индивидуальной зашиты. Аналогичные меры примут и в отношении членов участковых комиссий, которые будут приезжать к участникам голосования на дом. Бюллетень будет запакован в специальный пакет с маской, перчатками, ручкой. Его передадут бесконтактным способом - через ручку двери и также заберут обратно.

В Кабардино-Балкарии будут созданы условия, чтобы максимально развести поток избирателей на участках. На входе на участки у избирателей будут замерять температуру, для людей с повышенной температурой предусмотрят отдельную санитарную комнату, при необходимости вызовут скорую помощь. Избирателям предложат надеть маску и перчатки, обработать руки антисептиком.

В Северной Осетии голосование пройдет на 363 участках, сообщил ТАСС заместитель председателя ЦИК Северной Осетии Сослан Кудаков. "Подготовка к голосованию уже началась в республике и сейчас идет в штатном режиме, будут выполняться все необходимые мероприятия, - сказал Кудаков. - На 66 участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), в том числе на участках в высокогорье", - сказал Кудаков.

КОИБы будут применять в Чеченской Республике. В типографии "Грозненский рабочий" будет изготовлено около 749 тыс. бюллетеней для более 500 участков, в том числе 83,6 тыс. бюллетеней, предназначенных для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней, их установят на 44 участках.

Онлайн-обучение для наблюдателей

Позаботятся и о безопасности наблюдателей. Обучение организаторов голосования и наблюдателей проводится в дистанционном режиме.

"Мы уже почти сформировали список наблюдателей, осталась небольшая корректировка. Ближе к самому времени, когда будет объявлен срок проведения голосования, мы начнем обучение. Обучение будет проводиться в зависимости от ситуации с коронавирусом. Если ограничения на этот момент все еще будут действовать, то мы будем проводить с ними онлайн-обучение", - рассказала ТАСС председатель Общественной палаты КЧР Вера Молдованова.

При этом она отметила, что в 2020 году число наблюдателей увеличилось более чем в три раза - на участках будет находиться от 7 до 10 человек, всего наблюдателей будет около 1 800. Обучение будет проводиться по двум стандартам - по общественному контролю наблюдателей до выборов и в день выборов. Преподавателем будет руководитель рабочей группы, которая создана в Общественной палате и специалист региональной избирательной комиссии.

В Ставропольском крае дистанционное обучение будет проводиться не только для наблюдателей, но для всех организаторов голосования. "Наша главная задача - обеспечить неукоснительное соблюдение требований безопасности в процессе общероссийского голосования, и сегодня в крае делается все, чтобы именно так чувствовали себя все его участники. В настоящий момент идет закупка необходимого количества средств индивидуальной защиты и антисептиков, которых планируется купить более 40 т. Сегодня территориальные избирательные комиссии уже получили необходимый запас одноразовых масок", - заявил глава крайизбиркома Евгений Демьянов.

Предстоящее голосование

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты.

После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.