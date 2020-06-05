Минздрав России направил на Камчатку медиков для борьбы с коронавирусом

ПОС. ВОЛЬГИНСКИЙ /Владимирская область/, 5 июня. / ТАСС/. Опытные специалисты подведомственных Минздраву России медучреждений отправились на Камчатку для оказания помощи в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Ранее власти Камчатки просили помочь с привлечением в регион дополнительного числа медработников для борьбы с коронавирусом. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручал Минздраву РФ и Роспотребнадзору проанализировать ситуацию с медиками в камчатских больницах, а также запасом лекарств, который сформирован на Дальнем Востоке.

"На Камчатку вылетели специалисты подведомственных учреждений Минздрава РФ, которые имеют опыт оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, с целью оказания организационно-методической помощи медицинским работникам", - сказал он.

В 2019 году благодаря мерам, которые были направлены на реализацию кадровой политики в сфере здравоохранения, в Камчатский край были привлечены 146 медицинских специалистов. Несмотря на это, процент укомплектованности медицинскими кадрами в некоторых учреждениях края сейчас не превышает и 60%.

Режим полной самоизоляции на Камчатке ввели 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 1 033 случая заражения коронавирусом, 388 человек выздоровели, 20 пациентов умерли.