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В Северной Осетии бесплатно раздают лекарства для борьбы с коронавирусом

Лекарства можно получить в отделе социальной защиты населения, в Фонде социального страхования, а также в нескольких поликлиниках

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июня. /ТАСС/. Жители Северной Осетии бесплатно могут получить лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"Бесплатные лекарства могут получить военнослужащие, их семьи, участники Великой Отечественной войны, работники МВД. В перечень бесплатных лекарств входят все препараты, которые выпишет врач по рецепту, учитывая болезнь", - сказал собеседник агентства.

Лекарства можно получить в отделе социальной защиты населения, в Фонде социального страхования, а также в нескольких поликлиниках: детских № 1, № 2, № 7, № 4 и во взрослых поликлиниках № 4, № 1.

Всего в республике коронавирус подтвержден у 3 364 человек (плюс 40 за сутки), из них 3 066 выздоровели, 58 летальных случаев, 109 человек находятся на домашней изоляции под медицинским наблюдением.

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