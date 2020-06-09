Сотрудники Минкультуры Ингушетии отдадут часть зарплаты борющимся с коронавирусом врачам

МАГАС, 9 июня. /ТАСС/. Министерство культуры Ингушетии приняло решение о перечислении части заработной платы сотрудников медикам, которые занимаются лечением больных с коронавирусом.

"Мы решили оказать материальную поддержку врачам - все сотрудники министерства культуры с энтузиазмом откликнулись на эту идею, и мы все перечисляем часть нашей заработной платы в фонд "Тешам", который общую сумму предаст Минздраву региона, чтобы в виде премий эти деньги были переданы врачам, там уже собралась сумма порядка 1 млн рублей. Акция будет продолжена нами до окончания пандемии", - сказал министр.

Также глава министерства Темерлан Дзейтов записал песню для врачей, борющихся с коронавирусом, сотрудники Минкультуры создали к ней короткометражный фильм-клип.

"Врачи, которые все это время борются с коронавирусом в наших больницах - они все наши сестры и братья, в Ингушетии же все в определенном смысле родственники, родные и близкие. Хотелось отдать им частичку тепла, поддержать их морально, так и родилась эта песня. Заслуженный артист республики, талантливый Мухажир Долаков написал четыре песенных текста, которые я скомпоновал в один, а затем написал музыку, причем эта музыка родилась от текста, когда слова такие глубокие, то и музыка создается легко", - добавил Дзейтов.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике было инфицировано 2 368 человек, из них 198 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 22 человека, из них шесть пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умер 61 человек, выздоровели 1 512.