Врачи в Дагестане сообщили, что ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Борьба с коронавирусом в Дагестане в настоящее время организована на достаточно высоком уровне не только в городских клиниках, но и в отдаленных горных районах республики. В целом, ситуацию с распространением инфекции в республике удалось взять под контроль. Такое мнение высказал ТАСС во вторник анестезиолог-реаниматолог Егор Ларин, направленный в республику в составе группы московских врачей.

Ларин - врач московской городской клинической больницы №40, более известной как "Коммунарка", медицинский эксперт проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Регион заботы", созданный учредителем благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анной Федермессер. В Дагестан Ларин был командирован в составе группы специалистов из московских клиник для оказания консультативно-диагностической поддержи дагестанским врачам.

"Сейчас здесь все под контролем. <…> Даже в отдаленных районах все есть - средства индивидуальной защиты, лекарства; выстроена работа - организованы санпропускники, все в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава. Мы делимся опытом, консультируем по антибиотикотерапии, даем рекомендации, которые будут работать и после [пандемии коронавируса]", - сказал Ларин.

За время командировки вместе с коллегами он побывал в трех больницах Махачкалы, а также в медучреждениях в Избербаше, в поселке Белиджи, в селениях Леваши, Унцукуль, Ахты и других населенных пунктах в отдаленных горных территориях республики.

"Население Дагестана поделено примерно пополам - на городских жителей и жителей горных сельских районов. Помощь нужна одинаково всем. <…> Конечно, сложно сравнивать городской многопрофильный стационар, в котором есть все для оказания качественной медицинской помощи, с участковой больницей [в сельском районе], ресурсы которой в принципе ограничены. Поэтому, столкнувшись с серьезной проблемой, решить которую своими силами не получается, в селе вызывают вертолет, и он транспортирует пациента на следующий уровень оказания медицинской помощи", - рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что всем пациентам с симптомами вирусной инфекции и пневмонии медицинская помощь оказывается в полном объеме, независимо от наличия подтвержденного теста на коронавирус. "Сейчас независимо от тяжести состояния пациента и симптомов заболевания действует алгоритм: получили КТ (результат компьютерной томографии - прим. ТАСС), поставили диагноз. ОРВИ и пневмония ведутся как COVID-19", - сказал Ларин.

Больных стало меньше

Ларин также отметил, что сейчас больных в Дагестане стало меньше, что свидетельствует о стабилизации ситуации. "По факту мы видим, что пациентов стало меньше, пациенты готовятся к выписке. Поэтому, наверное, можно сказать, [что пандемия идет на спад], но для окончательных выводов еще нужно время", - уточнил он, добавив, что, по его наблюдениям, сейчас жители республики стараются соблюдать режим ограничений и носить защитные маски.

По его словам, оказанная Дагестану помощь помогла справиться в том числе с кадровым дефицитом. Кроме того, в самой республике также были мобилизованы все возможные ресурсы.

"В стране врачей в принципе дефицит, он был и до коронавируса, сейчас это просто стало более очевидно. Но все мобилизовались, военные приехали, Москва (московские врачи - прим. ТАСС) приехала, и ситуацию получилось нормализовать. <...> И я могу сказать, что здесь врачи работают с полной отдачей, не жалея себя. <...> Главные врачи [дагестанских клиник], у которых были сертификаты анестезиологов-реаниматологов, они вызвались добровольцами, сказали: "У нас есть заместители на местах, и, если мы нужны, мы приедем [в районные больницы]. И они приехали, пришли в реанимации, работали врачами-реаниматологами. Это только то, что я увидел, и, как мне кажется, это только верхушка айсберга", - рассказал Ларин.

Кроме того, помощь медикам оказывают волонтеры, а также местное население. "Студенты пятых курсов [медицинского вуза] добровольцами приходят помогать в больницы, местное население, не спрашивая, приносит еду к больнице, - кормят врачей. В этом также проявляется кавказское гостеприимство и очень уважительное отношение к врачам. Да, всем тяжело, все устали. Но при этом все сплотились и все помогают", - заключил собеседник ТАСС.

"Регион заботы"

До начала пандемии коронавируса Ларин работал медицинским экспертом в проекте ОНФ "Регион заботы", целью которого является развитие паллиативной помощи в российских регионах. В прошлом году командой проекта была разработана программа такой помощи в Дагестане, учитывающая особенности северо-кавказского региона. Ранее Федермессер сообщала ТАСС, что в рамках проекта "Регион заботы" до конца года в Дагестане планируется организовать две выездных службы паллиативной помощи - взрослую и детскую.

По словам Ларина, после окончания пандемии он рассчитывает вернуться в республику как эксперт проекта.

О ситуации в регионе

По информации регионального оперативного штаба, по состоянию на 9 июня в Дагестане зарегистрировано 6 077 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 107 случаев выявлены за последние сутки. С начала пандемии в регионе 4 611 человек выздоровели, 309 человек умерли. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции, жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.