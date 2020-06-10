Вариант проекта городской набережной представили в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 10 июня. /ТАСС/. Проект городской набережной, разработанный архитекторами московского бюро, представили в Дербенте, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации города.

"В администрации города в режиме онлайн был презентован один из вариантов концептуального проекта реализации городской набережной. Проект разработан архитекторами московского бюро Wowhaus. Согласно концепции благоустройства, на набережной Дербента должны появиться современные зоны отдыха", - рассказали в администрации.

Как отмечается, ключевой идеей авторов проекта является возвращение горожанам доступа к набережной через цитадель Нарын-Кала. Проект предусматривает устройства пирсов для причаливания судов, что вдвойне привлекательно с учетом того, что набережная города связана с нижней станцией канатной дороги. Предполагается, что это позволит причалившим к набережной подняться по канатной дороге на крепость Нарын-Кала.

Проект включает в себя несколько зон с различной активностью. "Проект по реализации набережной мне очень понравился, вы предусмотрели зоны отдыха для всех горожан, начиная от младшего до пожилого поколения, для туристов, спортсменов. Предлагаю увеличить количество парковочных мест, чтобы еще больше людей могли приезжать на набережную, но при этом не создавались пробки", - цитирует пресс-служба мэра Дербента Хизри Абакарова.

В пресс-службе города отметили, что среди выполненных проектов архитектурного бюро Wowhaus наиболее известны парк Горького, Крымская набережная в Москве, реконструкция Политехнического музея, а также ряд общественных объектов в Казани, Ростове-на-Дону, Калуге и других городах.

О проекте и городе

Ранее власти Дербента сообщали, что строительство набережной в рамках государственной программы по развитию города начнется в 2020 году. Сообщалось, что на реализацию проекта предусмотрено 2,5 млрд рублей, но отмечалось, что программа может корректироваться. Строительство предполагается завершить до 2023 года.

В прошлом году в городе прошло открытое обсуждение "Вернем набережную Дербенту" в Доме Петра I. Принять участие в обсуждении проекта обновления набережной могли все жители города.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.