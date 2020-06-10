Флаг России площадью 1 тыс. кв. метров развернут 12 июня на бархане Сары-Кум в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 10 июня. /ТАСС/. Активисты ОНФ в Дагестане 12 июня проведут на бархане Сары-Кум акцию "Наш флаг", в рамках которой развернут государственный флаг России площадью 1 тыс. кв. метров, сообщили в среду в пресс-службе регионального отделения ОНФ в Дагестане.

"В День России, 12 июня, региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан проведет акцию "Наш флаг". Активисты Народного фронта совместно с участниками команды "Молодежка ОНФ", государственным академическим ансамблем "Лезгинка", волонтерами-медиками, волонтерами Конституции, волонтерами Победы, АНО "Социальная сеть" и другими общественными организациями развернут государственный флаг России площадью 1 тыс. кв. м на уникальном в Евразии песчаном бархане Сары-Кум", - сказали в пресс-службе.

На фоне российского символа прозвучит гимн страны в исполнении Мухсина Камалова. Как подчеркнули в пресс-службе, инициатива регионального отделения ОНФ в Республике Дагестан вошла в пятерку лучших мероприятий, проводимых Общероссийским народным фронтом ко Дню России.

"Во время акции будут соблюдены основные меры предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе.