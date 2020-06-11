Ремонт двух участков дорог по нацпроекту досрочно завершили в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 11 июня. /ТАСС/. Ремонт двух участков дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершен раньше обозначенного срока в Урванском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

"В самый разгар дорожного сезона в КБР досрочно завершили ремонтные работы сразу на двух объектах. В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с опережением графика работ в Урванском районе восстановили изношенные верхние слои асфальтобетонного покрытия на почти шестикилометровом участке автодороги Старый Черек - Жемтала по центральной улице селения Псыгансу. Также новое дорожное покрытие появилось на центральной улице селения Псынабо, это участок автодороги Нарткала - Кахун - Правоурванский протяженностью около двух километров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря своевременному заключению госконтрактов, первые работы в республике начались, как только позволили погодные условия - еще ранней весной, на всех этапах работы велись максимально оперативно. "Чтобы скорость выполнения работ не отразилась на их качестве, на всех этапах ремонта представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР осуществлялся контроль качества используемых материалов и технологии", - подчеркивается в сообщении.

Всего в Кабардино-Балкарии в 2020 году по нацпроекту будет отремонитровано 95 км региональных дорог. В ближайшее время также ожидается завершение работ в селении Алтуд Прохладненского района и в селении Псынадаха Зольского района.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате аварий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% и региональных - до 50% к 2024 году.