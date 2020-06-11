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Плату за капремонт заморозят на Ставрополье до конца 2021 года

В 2020 году ремонт проведут в более чем 600 многоквартирных жилых домах

СТАВРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья приняли решение о неповышении платы за капитальный ремонт в многоквартирных дома в 2020 и 2021 годах. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Стоимость капремонта ни в 2020, ни в 2021-м году в Ставропольском крае подниматься не должна. Мы не будем за счет людей форсировать выполнение программы", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Ранее в регионе обсуждались предложения по докапитализации фонда капитального ремонта для финансирования предстоящих работ. Одним из предложенных вариантов было увеличение платы с 1 июля 2020 года.

В течение трех лет с 2017 по 2019 годы в регионе были отремонтированы более 1,6 тыс. домов. В 2020 году ремонт проведут в более чем 600 многоквартирных жилых домах.

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