Плату за капремонт заморозят на Ставрополье до конца 2021 года

СТАВРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья приняли решение о неповышении платы за капитальный ремонт в многоквартирных дома в 2020 и 2021 годах. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"Стоимость капремонта ни в 2020, ни в 2021-м году в Ставропольском крае подниматься не должна. Мы не будем за счет людей форсировать выполнение программы", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Ранее в регионе обсуждались предложения по докапитализации фонда капитального ремонта для финансирования предстоящих работ. Одним из предложенных вариантов было увеличение платы с 1 июля 2020 года.

В течение трех лет с 2017 по 2019 годы в регионе были отремонтированы более 1,6 тыс. домов. В 2020 году ремонт проведут в более чем 600 многоквартирных жилых домах.