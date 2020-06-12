Первые 10 км автоподъезда к Териберке Мурманской области отремонтируют к октябрю

МУРМАНСК, 12 июня. /ТАСС/. Первые 10 км автоподъезда к популярному у туристов селу Териберка в Мурманской области, куда зимой из-за сильных снежных заносов часто закрывают проезд, отремонтируют к октябрю 2020 года. Об этом заявил журналистам в пятницу министр транспорта Мурманской области Артем Гришин во время поездки в Териберку.

"В 2020 году будет выполнен первый этап, это нулевой - десятый километр, выполнены работы по формированию дорожного полотна и по формированию полос отвода. На это выделено порядка 100 млн рублей в этом году. Всего стоимость проекта более 5 млрд рублей", - сказал Гришин.

Он добавил, что работы будут выполняться в несколько этапов, проект рассчитан до 2023 года, в процессе реконструкции дорогу поднимут на 2 метра, чтобы исключить снежные заносы. Завершить первый этап реконструкции планируют в октябре 2020 года.

Подрядчиками работ выступают Кольское дорожное управление "Мурманавтодор" и компания "Технострой" из Карелии, в работах по реконструкции задействовано около 200 рабочих и 13 единиц техники. "Из-за погоды позже приступили к работам, ждали, когда сойдет снег, сейчас работаем круглосуточно. По снегозаносимости закладываем выемки порядка 2,5 м от дороги, чтобы зимой снег ложился не на дорогу, а перед ней. Достаточно простой проект, нет в нем ничего сверхъестественного, были объекты гораздо сложнее, где приходилось делать до 16 м насыпь", - прокомментировал заместитель исполнительного директора по строительству Кольского дорожного управления "Мурмансавтодор" Евгений Васильев.

Проект по реконструкции автоподъезда к Териберке поддержали в Министерстве транспорта РФ, в феврале по этой дороге вместе с главой региона проехал министр транспорта России Евгений Дитрих, он отметил важность проекта и заверил, что министерство готово финансировать его реализацию. Ранее сообщалось, что 70% средств на реконструкцию дороги в Териберку будут выделены из федерального бюджета.

Село Териберка, известное по фильму Андрея Звягинцева "Левиафан", в последние годы стало популярным туристическим местом. Ежегодно его посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцы. При этом 40 км из 120 км пути от Мурманска до Териберки приходится преодолевать по грунтовой дороге.