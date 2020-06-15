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Трутнев возглавил правительственную комиссию по развитию Дальнего Востока

На этой должности он сменил Дмитрия Медведева
Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев стал председателем правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, говорится в опубликованном в понедельник распоряжении кабмина. Ранее комиссию возглавлял бывший председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Возложить на члена комиссии Трутнева Ю. П. обязанности председателя комиссии, освободив от обязанностей первого заместителя председателя комиссии", - говорится в документе.

При этом обновлен состав комиссии. В нее вошли министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин. В состав комиссии также включены глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Кроме того, в нее вошли глава Росреестра Олег Скуфинский, начальник управления развития приоритетных территорий правительства РФ Владислав Половинка, а также новые руководители дальневосточных регионов - врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Из комиссии исключены члены прошлого состава правительства РФ, экс-губернаторы и другие.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, он продолжил курировать в кабмине развитие Дальнего Востока и Арктики. В новом составе правительства Трутнев также получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичМедведев, Дмитрий АнатольевичМурашко, Михаил АльбертовичКравцов, Сергей СергеевичРоссияРешетников, Максим ГеннадьевичГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичСолодов, Владимир ВикторовичДальний ВостокМатыцин, Олег ВасильевичКотяков, Антон ОлеговичФальков, Валерий НиколаевичЛюбимова, Ольга БорисовнаСкуфинский, Олег Александрович
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