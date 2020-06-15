Около 1,6 тыс. коек развернули в КБР для лечения заразившихся коронавирусом

НАЛЬЧИК, 15 июня. /ТАСС/. Около 1,6 тыс. коек для оказания медицинской помощи заразившимся коронавирусом развернуто в нескольких госпиталях Кабардино-Балкарии (КБР), ежедневно в больницы республики поступает в среднем по 115 человек. Такие данные сообщил в понедельник министр здравоохранения региона Рустам Калибатов на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР.

"В Кабардино-Балкарии на сегодняшний день для лечения COVID-19 в семи медицинских учреждениях развернуто 1 583 койки, в том числе 721 - с кислородом. В соответствии с последними рекомендациями, расширен перечень показаний для госпитализации. Теперь в больницы поступают все заболевшие из группы риска и старше 65 лет без учета степени поражения легких, в среднем в сутки госпитализируется до 115 человек", - привели слова Калибатова в сообщении пресс-службы главы и правительства региона. Работу госпиталей обеспечивают 257 врачей, 683 специалиста среднего и младшего медицинского звена, проживают они в санаториях и на базе общежитий медицинских организаций.

Министерством здравоохранения КБР заключен контракт на приобретение и поставку 1 000 комплектов лекарственных препаратов по рекомендуемым схемам лечения, которые поступят в республику в ближайшее время, планируется закупка еще 1 000 комплектов, уточнил он. В рамках соглашения с Министерством промышленности и торговли России, в учреждения здравоохранения КБР поступили шесть специализированных автомобиля медицинской помощи класса С, в ближайшее время ожидается поставка еще пяти машин.

О ситуации в регионе

Глава региона Казбек Коков отметил, что ситуация в республике с распространением коронавирусной инфекции остается стабильной, но напряженной, спада пока не наблюдается. Коков отметил повышенную нагрузку на амбулаторное звено, актуальным вопросом в этой связи является поддержка больных на дому, не все из них могут себе позволить приобрести необходимые для лечения лекарства. В этой связи в целях обеспечения амбулаторных больных медицинскими препаратами для лечения коронавируса из республиканского бюджета КБР выделено 17 млн руб. Ожидается, что эта мера позволит в полном объеме реализовывать схемы лечения и тактику ведения пациентов, а также предупредить дальнейшее осложнение течения инфекции.

Главный санитарный врач по КБР Жирослан Пагов проинформировал что по состоянию на 15 июня зарегистрировано 3 975 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них выздоровело - 1 962, погибло - 39. В госпиталях находятся 1 289 пациентов, в реанимациях - 55 человек, на ИВЛ - 22, на амбулаторном лечении - 1 176 больных. За все время выявления инфекции проведено более 67 тыс. тестирований и более 10 тыс. КТ-исследований.

Председатель правительства КБР Алий Мусуков привел статистические данные по рождаемости и смертности за первые 5 месяцев текущего года. Так, за период с января по май 2020 года в республике родилось 4 120 детей, что на 146 (4%) больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом в предыдущие годы отмечалось постепенное снижение рождаемости как в КБР, так и в целом по стране. Смертность за тот же период составила 3 023 человека, что на 252 (8%) меньше, чем в прошлом году, в Кабардино-Балкарии на сегодняшний день сохраняется естественный прирост населения.