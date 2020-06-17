ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Парады Победы во Владивостоке и Уссурийске пройдут в ограниченном формате из-за опасности распространения коронавируса, горожане смогут посмотреть их по телевизору или в интернете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья в среду.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен: именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.

"Парад 24 июня состоится во Владивостоке и в Уссурийске. Он пройдет в ограниченном формате, так как ситуация с COVID-19 не позволяет допустить массового скопления людей. Горожане смогут увидеть проезд колонны военной техники и торжественный марш по телевизору или в интернете. Подробнее о том, в какой форме пройдет парад Победы, включая ограничительные меры, сообщат позднее", - сообщили в пресс-службе правительства.

По данным пресс-службы Восточного военного округа, всего на территории округа 24 июня пройдут семь парадов и 47 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие около 21 тыс. человек, в том числе от Восточного военного округа - более 16,5 тыс. военнослужащих, от других ведомств - более 4,2 тыс. человек. Планируется задействовать свыше 600 единиц колесной и гусеничной техники.