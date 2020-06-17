Марш врачей пройдет 24 июня в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 17 июня. /ТАСС/. Марш врачей, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня в Железноводске. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы города-курорта.

"Марш врачей в Железноводске решено не отменять. Шествие медиков пройдет 24 июня и будет посвящено Великой Победе ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все участники шествия пройдут тестирование на коронавирус, как того требует Роспотребнадзор.

"Мы скорректируем масштаб мероприятия так, чтобы количество участников шествия не превышало допустимую норму. Шествие "Спасибо врачам" будет организовано с учетом всех мер предосторожности и с соблюдением социальной дистанции", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Отмечается, что перед колонной будет идти военный оркестр.

Во время Великой Отечественной войны в Железноводске располагались семь эвакуационных госпиталей, решение о создании которых было подписано именно 24 июня 1941 года.