Более 3,6 тыс. случаев внебольничной пневмонии зарегистрировано в КБР с начала пандемии

НАЛЬЧИК, 17 июня. /ТАСС/. Свыше 3,6 тыс. случаев внебольничной пневмонии зафиксировали в Кабардино-Балкарии (КБР) с момента начала распространения коронавирусной инфекции в регионе, 48 человек скончались. Об этом сообщает в среду оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в регионе.

"По состоянию на 17 июня выявлено 4 132 случая заражения COVID-19 (за сутки плюс 77). Из числа заболевших выздоровели 2 102 (за сутки плюс 52), умерших - 41 (за сутки скончался житель Нальчика мужчина 1941 г. р.). Лечение от внебольничной пневмонии получили 3 676 человек, 48 человек умерли (за аналогичный период 2019 года количество летальных случаев составило 37)", - говорится в сообщении.

В оперштабе пояснили ТАСС, что статистика по внебольничной пневмонии приводится за период времени с момента начала распространения коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарии - с середины марта 2020 года.

Отмечается, что, согласно клиническим рекомендациям Минздрава России, больные госпитализируются по результатам КТ при выявлении признаков вирусной пневмонии (синдром "матового стекла"), независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами коронавируса. "В госпиталях находятся 1 296 человек, из них в реанимациях - 63 человека. На амбулаторном лечении - 1 187 человек, дома под медицинским наблюдением 2 316 человек (за сутки плюс 465)", - отмечено в сообщении.

За все время в регионе проведено 70 137 исследований путем тестирования (за сутки 1 498).