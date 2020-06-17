В Дагестане в 2020 году отремонтируют 355 улиц по региональному проекту

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана в текущем году в рамках республиканского приоритетного проекта "Мой Дагестан - мои дороги" в районах и городах региона отремонтируют 355 улиц, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 1,2 млрд рублей, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"В рамках приоритетного проекта "Мой Дагестан - мои дороги", инициированного главой Дагестана Владимиром Васильевым, в 2020 году отремонтируют 355 улиц в 41 муниципальном районе и в восьми городских округах. На сегодняшний день подписаны контракты на выполнение ремонтных работ на 131 объекте, на разной стадии конкурсных процедур находятся 177 объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ремонт проходит на 56 объектах. "В 15 муниципальных образованиях идет работа по укладке асфальтобетонного покрытия и установке бордюра. Кроме того, в семи муниципалитетах проводится ремонт улиц с гравийным и цементобетонным покрытием", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, в текущем году на ремонт улично-дорожной сети районов и городов в рамках проекта "Мой Дагестан - мои дороги" выделено 1 млрд 287 млн рублей.

По проекту "Мой Дагестан - мои дороги" в 2019 году работы были проведены на 184 объектах, общая сумма финансирования составила 771 млн рублей.

В Дагестане в 2019 году началась реализация республиканских приоритетных проектов развития "Мой Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан - мои дороги" и "Мой Дагестан - комфортная городская среда", призванных сделать жизнь людей качественно лучше. Эти проекты исходят из ключевых задач в послании главы Дагестана Владимира Васильева Народному собранию республики в 2019 году.