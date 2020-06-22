"Выстрел памяти" в честь погибших в годы войны прозвучал на Мамаевом кургане в Волгограде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Артиллеристы мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, в День памяти и скорби произвели "Выстрел памяти" на Мамаевом кургане в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Выстрел был произведен ровно в 12:00 по местному времени на южном склоне Мамаева кургана", - говорится в сообщении.

Мемориальный артиллерийский залп был произведен из двух орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие начальник Волгоградского гарнизона Вадим Клименко, военный оркестр и рота почетного караула мотострелкового соединения.

В администрации Волгоградской области сообщили, что в понедельник оперативное совещание под руководством губернатора Андрея Бочарова началось с минуты молчания в память о миллионах советских людей, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины.

22 июня акции в регионе в память о погибших в годы войны организованы в дистанционном режиме. В частности, артисты Волгоградской филармонии собрали творческий "Венок памяти и славы" - программу, составленную из песен и стихов о войне, ее можно посмотреть на сайте учреждения. На онлайн-площадках Волгоградской областной библиотеки для молодежи состоится акция памяти "Тот самый длинный день в году", на которой прозвучат стихи и проза о войне, фрагменты дневников и воспоминаний о событиях трагической даты 22 июня 1941 года.