В ставропольском селе открыли памятник победителям в Великой Отечественной войне

ПЯТИГОРСК, 22 июня. /ТАСС/. Памятник, посвященный воинам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, открыли в селе Николо-Александровском Ставропольского края. Об этом в понедельник сообщило управление по информполитике правительства края.

"Жители села долго ждали этого события, и вот в год 75-летия Великой Победы при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова памятник открыт. 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, состоялась масштабная акция у подножия монумента, собравшая многих жителей села, а также почетных гостей", - говорится в сообщении.

По данным управления, автор проекта памятника - молодой ставропольский скульптор Иван Кисличенко. В основе композиции - взлетающие в небо журавли. Помощь при возведении монумента была оказана региональным отделением общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество".

Ставрополье внесло заметный вклад в приближение Великой Победы. В годы войны труженики края снабжали фронт продовольствием и одеждой, санатории Кавминвод, превратившиеся в госпитали, вернули в строй сотни тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Край дал армии и флоту свыше 320 тыс. бойцов и командиров, 207 из них удостоены звания Героя Советского Союза, 44 стали кавалерами трех орденов Славы. Славной страницей истории края стал подвиг пятисот ставропольских конников, защищавших Москву под началом прославленного генерала Льва Доватора.

В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края. 21 января 1943 года в ходе Северо-Кавказской операции Ставрополь, а впоследствии и весь край, были освобождены частями 347-й стрелковой дивизии 44-й армии. За пять месяцев в оккупированном Ставрополье погибли около 30 тыс. местных жителей. Промышленная, транспортная и коммунальная инфраструктуры были практически разрушены.