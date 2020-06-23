На Ставрополье возобновили работу более четверти санаториев

СТАВРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Более четверти санаториев городов-курортов Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье возобновили работу после постепенного снятия ограничений, введенных ранее в связи с пандемией. С начала июня 34 учреждения приняли более тысячи отдыхающих, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"В регионе Кавказских Минеральных Вод возобновили работу уже 34 санатория, на данный момент они приняли свыше 1 тысячи отдыхающих. Еще 32 здравницы завершают подготовку к открытию. На ближайший период в санаториях забронировано еще 1 700 мест", - говорится в сообщении.

Санатории на Ставрополье в период распространения коронавируса на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора они начали возобновлять прием отдыхающих. Первыми смогли открыться санатории с медицинскими лицензиями, таких учреждений в регионе 124.

В Ставропольском крае предусмотрены отдельные меры поддержки для организаций санаторно-курортного комплекса, которые возобновили работу. По решению главы региона из краевого бюджета выделено 150 млн рублей на компенсацию затрат, связанных с проведением противоэпидемических мероприятий и выполнением требований Роспотребнадзора.