Три курорта возобновили работу в Чечне после снятия ограничений

ГРОЗНЫЙ, 23 июня. /ТАСС/. Всесезонные горнолыжные курорты "Кезеной-Ам" и "Ведучи", а также санаторий "Серноводск-Кавказский" в Чечне начали принимать первых туристов после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил министр туризма республики Муслим Байтазиев во вторник.

"Три курорта у нас открылись: "Сернодский", "Кезеной-Ам" и "Ведучи". К концу рабочей недели они в полной мере начнут принимать гостей. Желающие, конечно, есть, особенно внутри региона. Извне пока мы не имеем возможности принимать, потому что действует двухнедельный карантин для прибывших в Чеченскую Республику", - отметил глава ведомства.

По его словам, в первую очередь в республике после пандемии начнет активно развиваться оздоровительный медицинский туризм. "У наших курортов есть все условия: хорошая материальная база и рыночная стоимость. Горный воздух, экологически чистые продукты, вода - все это сделает наш регион привлекательным для туристов, которые заботятся о своем здоровье", - добавил он.

В 2019 году регион посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". В 2019 здесь прошли фестивали "Хонк Фест", "Шашлык-Машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".