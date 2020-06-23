Рост промпроизводства в Ингушетии за пять месяцев 2020 года составил 11,8%

МАГАС, 23 июня. /ТАСС/. Индекс промпроизводства в Ингушетии по итогам пяти месяцев 2020 года вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в понедельник ТАСС в Минэкономразвития субъекта.

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, индекс промышленного производства составил за январь-май составил 111,8% относительно данных аналогичного периода 2019 года.

"Такого роста удалось достичь в основном за счет увеличения объема отгрузки по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", со снижением энергетических потерь", - сказал собеседник агентства. В частности, по его словам, положительная динамика производств двух предприятий - филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" и МУП "ПУЖКХ Малгобека" повлияли на подотраслевую статистику.

По итогам пяти месяцев 2020 года филиал "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" добился значительного снижения потерь в сетях, рассказали ТАСС в пресс-службе филиала. "Рекордное для республики снижение показателя - результат реконструкции распределительных сетей, предусмотренной инвестиционной программой ПАО "Россети" в рамках плана снижения потерь в сетях "Ингушэнерго". Проект предусматривает строительство и реконструкцию сети 6 - 0,4 кВ, модернизацию средств учета электроэнергии и организацию единого информационно-вычислительного комплекса учета ресурса", - сообщили в компании, отметив, что итогом станет обеспечение резерва мощности и качественное электроснабжение для 14 тыс. потребителей.

Индекс производства - показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Индекс производства используется при анализе динамики физического объема продукции.

В апреле сообщалось, что объем промышленного производства в Ингушетии по итогам первого квартала 2020 года вырос на 33,1%. Отмечалось, что индекс производства по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" вырос на 58,4%. Ранее полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка сообщил, что индекс производства продукции сельского хозяйства в Ингушетии по итогам 2019 года составил 100%. Он также отметил, что для дальнейшего развития отрасли необходимо сделать упор на развитие фруктовых садов.