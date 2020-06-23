На реконструкцию водозабора в городе Алагир Северной Осетии направят 8 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят 8 млн рублей на реконструкцию водопровода в городе Алагир, сообщили во вторник в пресс-службе регионального министерства ЖКХ, энергетики и топлива.

"Проблема водоснабжения Алагира решается под контролем органов власти всех уровней. Разработана дорожная карта улучшения ситуации с подачей воды в городе. Один из ее пунктов - реконструкция водозабора "Южный", - говорится в сообщении. - Общий бюджет проведения работ по реконструкции водозабора "Южный" превышает 8 млн рублей".

Водозабор снабжает питьевой водой юго-западную часть Алагира, населенные пункты Црау и УЗК. Для стабилизации работы водозабора поведена модернизация оборудования. Установлены семь насосов нового поколения, что дало увеличение подъема воды в два раза - с 65 кубометров в час до 120. Введена в работу современная система управления защитой, которая обеспечит безопасность оборудования в случае нештатных ситуаций.

Кроме того, на водозаборе внедрили новую инженерную схему, исключающую передавливание насосами друг друга. На последнем этапе работы будут заменены старые трубопроводы на новые полиэтиленовые трубы, срок годности которых превышает 50 лет.

В июне 2015 года с признаками кишечного отравления в Алагирском районе был госпитализирован 461 человек, из них 269 - дети. Причиной стало употребление зараженной воды из водопровода.