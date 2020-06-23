Ульяновские волонтеры помогут организовать отдых детей во дворах по месту жительства

УЛЬЯНОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Проект "Волонтеры лета" по организации летнего отдыха детей во дворах реализуют в Ульяновской области, сообщил во вторник губернатор региона Сергей Морозов на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

"Крайне важно, чтобы как можно больше детей были заняты делом, охвачены различными формами летнего отдыха. И здесь хочу обратиться ко всем, кто работает с детьми, к молодежным общественным организациям, а также к студентам, и в первую очередь, педагогического университета, создать движение, подобное "Волонтерам Победы", "Волонтерам Конституции", новое добровольческое движение - "Волонтеры лета", - привели слова губернатора в его пресс-службе.

По словам губернатора, проект предполагает распределение детей по микрогруппам до десяти человек во дворах многоквартирных домов. Продолжительность их общения - не более трех часов. "Утренние зарядки, футбол, дворовые игры и многое другое - вот та небольшая часть активностей, которые могут проводить во дворах волонтеры-вожатые", - уточнил Морозов.

Участниками нового волонтерского движения станут педагогические отряды, вожатые, планировавшие работать в этом году в детских лагерях и активисты Российского движения школьников. В формировании волонтерских отрядов и разработке проектов добровольцев будут участвовать органы власти региона - Министерство молодежного развития, Министерство образования и науки, Министерство физической культуры и спорта, Министерство искусства и культурной политики, а также смежные учреждения.

Морозов считает, что такое добровольческое движение может стать эффективным инструментом для реализации досуговых программ для детей и подростков по месту жительства. "Обеспечение максимальной занятости детей в этих условиях - задача непростая и масштабная, а волонтеры уже по традиции являются участниками наиболее важных и значимых мероприятий, как в стране, так и в нашем регионе", - пояснил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,1 млн человек, более 470 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 599 705 случаев заражения, выздоровели 356 429 человек, умерли 8 359. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.