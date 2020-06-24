Магаданская область получит 138 млн рублей на развитие социальной инфраструктуры

ТАСС, 24 июня. Магаданская область дополнительно получит из федерального бюджета более 138 млн рублей на строительство социально значимых объектов. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

"Средства направят на строительство бассейнов в Магадане и Оле, спорткомплекса "Президентский" и областного родильного дома: 44,2 млн рублей - на бассейн в поселке Ола и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в Магадане, 93,9 млн рублей - на внеплощадочные сети холодного водоснабжения и водоотведения спорткомплекса "Президентский", ФОКа с бассейном в Магадане и областного родильного дома", - сообщили в пресс-службе.

Колыма уже распределила 442,2 млн рублей из федерального бюджета на похожие проекты, в том числе на закупку автобуса для регионального отделения Всероссийской федерации самбо и завершение строительства двух ФОКов с бассейнами.

На заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 19 июня обсуждалось выделение свыше 4,5 млрд рублей 10 дальневосточным регионам на развитие социальной инфраструктуры.