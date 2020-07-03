Частник на линии. В Самаре обновили автомобили скорой помощи по аутсорсингу

Около 13 тыс. автомобилей скорой помощи в стране полностью изношены — к таким выводам пришли специалисты АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" и Ростеха, проанализировав ситуацию в регионах. А всего машин — около 20 тыс. Их возраст составляет значительно больше нормативных пяти лет. Автопарк нуждается в обновлении, и желательно единовременном. Но позволить себе разом приобрести новые автомобили для целого города власти регионов не в состоянии.
Минздрав РФ, в свою очередь, опубликовал статистический сборник, в котором были названы регионы с самым долгим ожиданием скорой помощи. Самара как раз попала в этот список — лишь в 69,1% случаев скорая приезжала за нормативные 20 минут. Привлечение инвестора позволило в этом городе существенно обновить автопарк.
Непредсказуемые поломки
Новые автомобили на самарской станции скорой помощи стоят в ряд на стоянке, чуть дальше во дворе располагаются машины из прежних партий, поступавших в разные годы. Здесь есть гаражи, в которых водители до сих пор проводили техническое обслуживание и устраняли мелкие поломки в прошлые годы. Сейчас они закрыты, по необходимости мелкий ремонт там делают, но уже совсем редко.
Непосредственно на станции обслуживание машин уже давно не проводится. Собственная ремонтная база здесь была более 20 лет назад. В последние годы скорая помощь ремонтировала автомобили на станциях технического обслуживания.
— Ощутимая сумма на это уходила, особенно учитывая, что техника была не новая, — говорит главный врач ГБУЗ "Самарская СМП" Вячеслав Малахов. — Процент изношенности был довольно высок, и ремонт требовался довольно значительный. Такого, чтобы машин не было или из-за их неисправности не могли доехать до пациентов, конечно, не случалось. У нас всегда было достаточно автопарка, чтобы обеспечить функционирование медицинских бригад.
Поломки автомобилей, работающих в скорой помощи, никогда не случаются вовремя. Малахов рассказал, что из-за высокого процента изношенности техника становилась непредсказуемой.
— После примерно пяти лет эксплуатации автомобилей всегда была загадка, иногда утром, иногда вечером, которую приходилось разгадывать: отдавать автомобиль в сервис и искать финансовые ресурсы, чтобы это компенсировать, — рассказывает главврач.
Ремонт у дилера
— Ожидаемое от аутсорсинга практически совпало с тем, что в итоге оказалось. После поставки новых автомобилей ремонта стало гораздо меньше. А ремонт, который требуется, — это не моя головная боль, а уже компании-аутсорсера, — говорит Вячеслав Малахов.
Все автомобили произведены на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) и переоборудованы в компании "Луидор", которая занимается изготовлением спецтехники. В машинах установлены дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование на общую сумму 3 млн рублей.
Поскольку машины оснащены компактными аппаратами искусственной вентиляции легких, регион фактически получил 67 переносных аппаратов ИВЛ, что актуально в условиях распространения коронавируса.
Как отметил Малахов, в каком-то специфическом оборудовании станция скорой помощи не нуждалась. Перечень оборудования определен в приказе Минздрава, им были оснащены и прежние автомобили, работающие на станции, без него автомобиль не может эксплуатироваться. Главврач говорит, что оборудование хоть и знакомое медперсоналу, но все же новое. Старое тоже приходилось обслуживать, и это влекло дополнительные затраты.
Инженер по транспорту Олег Сафронов следит за техническим состоянием машин. На станции ежедневно в обязательном порядке проводится контрольный техосмотр автомобилей перед выходом на очередную смену. Смены начинаются в 8:00 и в 20:00. Водители меняются, но автомобили остаются те же самые и фактически работают круглосуточно. В случае поломок все работы выполняются на сервисе у официального дилера ГАЗ. После месяца эксплуатации о поломках говорить не приходится, однако гарантийные случаи все же были. Как отметил Сафронов, дилер свои обязательства выполняет четко и вовремя.
Водителям стало комфортнее
Дочерняя компания Ростеха взяла на себя обязательства по обеспечению водителей. Они переведены на работу в новую организацию, которая теперь платит им зарплату.
— Конечно, людей нужно определенным образом мотивировать, поэтому зарплата несколько выросла, — рассказал ТАСС руководитель обособленного подразделения ООО "РТ-Скорая помощь" в Самаре Виктор Рожков.
Как рассказал главврач Вячеслав Малахов, зарплата подросла и у фельдшеров с медсестрами, которые проводят медосмотр водителей перед сменой, — эти затраты тоже компенсирует подрядчик.
Изначально, еще до старта проекта с аутсорсингом, многие сотрудники опасались, что ситуация изменится не в их пользу, говорит водитель Сергей Анисин.
— Все условия те же остались, как работали, так и работаем. Конечно, новые машины лучше — они и шире, и выше, в них просторнее водителю, в целом удобнее ездить, — говорит он. Оценивать автомобиль по эксплуатации пока рано, считает Анисин.
С появлением новой организации и новых автомобилей некоторые водители вернулись к работе в скорой помощи.
— В нынешней ситуации, в непростой экономической обстановке это гарант стабильной работы, — считает Виктор Рожков.
Водитель Гагик Пагасян раньше уже работал на скорой помощи, но по семейным обстоятельствам был вынужден уехать в Армению. Вернувшись, он оказался в Самаре как раз в тот момент, когда обновлялась техника.
— Работа стала эффективнее, потому что это новый автомобиль. Он маневреннее, быстрее и безопаснее прежних машин, — рассказывает Пагасян.
Несмотря на то что водители фактически оформлены в частной организации, им полагаются все федеральные выплаты, предусмотренные за работу в условиях пандемии. Предоставляются им и выплаты, назначенные губернатором всем сотрудникам скорой помощи независимо от того, работали они с пациентами, заразившимися коронавирусом, или нет.
Обновление в районах
Масштабное обновление в Самаре косвенно поспособствовало появлению новых автомобилей в районах области.
Благодаря чемпионату мира по футболу, часть игр которого прошла в Самаре в 2018 году, в городе было обновлено порядка 25% автомобилей.
— Это машины 2017–2018 годов выпуска, они в хорошем состоянии. Мы смогли эти машины передать в районы за счет аутсорсинга и там таким образом обновить технику. Пусть это не самые новые машины, но еще "свежие", — рассказал Малахов.
Совершенно изношенные автомобили пошли под списание — на металлолом.
Вячеслав Сорокин