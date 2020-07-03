Частник на линии. В Самаре обновили автомобили скорой помощи по аутсорсингу

Около 13 тыс. автомобилей скорой помощи в стране полностью изношены — к таким выводам пришли специалисты АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу" и Ростеха, проанализировав ситуацию в регионах. А всего машин — около 20 тыс. Их возраст составляет значительно больше нормативных пяти лет. Автопарк нуждается в обновлении, и желательно единовременном. Но позволить себе разом приобрести новые автомобили для целого города власти регионов не в состоянии.

Минздрав РФ, в свою очередь, опубликовал статистический сборник, в котором были названы регионы с самым долгим ожиданием скорой помощи. Самара как раз попала в этот список — лишь в 69,1% случаев скорая приезжала за нормативные 20 минут. Привлечение инвестора позволило в этом городе существенно обновить автопарк.

Непредсказуемые поломки

Новые автомобили на самарской станции скорой помощи стоят в ряд на стоянке, чуть дальше во дворе располагаются машины из прежних партий, поступавших в разные годы. Здесь есть гаражи, в которых водители до сих пор проводили техническое обслуживание и устраняли мелкие поломки в прошлые годы. Сейчас они закрыты, по необходимости мелкий ремонт там делают, но уже совсем редко.

Непосредственно на станции обслуживание машин уже давно не проводится. Собственная ремонтная база здесь была более 20 лет назад. В последние годы скорая помощь ремонтировала автомобили на станциях технического обслуживания.

— Ощутимая сумма на это уходила, особенно учитывая, что техника была не новая, — говорит главный врач ГБУЗ "Самарская СМП" Вячеслав Малахов. — Процент изношенности был довольно высок, и ремонт требовался довольно значительный. Такого, чтобы машин не было или из-за их неисправности не могли доехать до пациентов, конечно, не случалось. У нас всегда было достаточно автопарка, чтобы обеспечить функционирование медицинских бригад.

Поломки автомобилей, работающих в скорой помощи, никогда не случаются вовремя. Малахов рассказал, что из-за высокого процента изношенности техника становилась непредсказуемой.

— После примерно пяти лет эксплуатации автомобилей всегда была загадка, иногда утром, иногда вечером, которую приходилось разгадывать: отдавать автомобиль в сервис и искать финансовые ресурсы, чтобы это компенсировать, — рассказывает главврач.

Ремонт у дилера

— Ожидаемое от аутсорсинга практически совпало с тем, что в итоге оказалось. После поставки новых автомобилей ремонта стало гораздо меньше. А ремонт, который требуется, — это не моя головная боль, а уже компании-аутсорсера, — говорит Вячеслав Малахов.

Все автомобили произведены на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) и переоборудованы в компании "Луидор", которая занимается изготовлением спецтехники. В машинах установлены дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование на общую сумму 3 млн рублей.