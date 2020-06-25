Камчатке выделят более 80 млн рублей на модернизацию горнолыжных баз

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июня. /ТАСС/. Более 80 млн рублей из средств федерального бюджета выделят Камчатке для оборудования сноубордной трассы и модернизацию подъемников на двух крупных горнолыжных базах. Об этом сообщил ТАСС врио министра спорта региона Константин Хмелевский.

"На одной из горнолыжных баз Петропавловск-Камчатского нет сноубордной трассы, там нужно оборудовать новый склон. На базе "Эдельвейс" - спортивной школе олимпийского резерва, также будет проведена модернизация: мы купим новые подъемники. Кроме того, на выделенный нам 81 млн рублей будут оборудованы семь спортплощадок на открытом воздухе", - сказал Хмелевский.

Речь идет о части средств, предназначенных на строительство краевой больницы, которые должны были забрать у региона в связи с неготовностью провести работы в этом году. Подготовку к стройке надо было начинать с первых дней 2020 года, однако этого не сделали. Врио губернатора края Владимир Солодов убедил федеральные власти сохранить средства за Камчаткой, перенаправив на другие важные для жителей полуострова направления.

Ранее в правительстве региона ТАСС сообщили, что строительство краевой больницы в 2020 году все же начнется - на эти цели регион направит 500 млн рублей. Заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заверил, что на будущий год Камчатка вновь может рассчитывать на федеральную поддержку. В этом же году выделенные ранее на эти цели 2,4 млрд рублей будут перенаправлены на строительство дорог, корпуса школы в Петропавловске-Камчатском, развитие инфраструктуры и оборудование больниц.