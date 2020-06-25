В Кировской области открылись кафе и рестораны, возобновили работу бассейны

КИРОВ, 25 июня. /ТАСС/. Стационарные заведения общепита возобновили работу в Кировской области в обычном режиме, сняли в регионе запрет и на работу бассейнов. Об этом сообщила в четверг ТАСС министр экономического развития и поддержки предпринимательства области Наталья Кряжева.

"С 25 июня в Кировской области возобновляют свою работу плавательные бассейны. Посещение бассейнов разрешено из расчета не более одного человека на 10 кв. метров воды. Также сняты ограничения на работу стационарных заведений общественного питания при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора", - сказала Кряжева.

Она уточнила, что решение не распространяется на заведения общепита, расположенные в торговых центрах, на рынках, в кинотеатрах, спортивных объектах и детских игровых комнатах. Остаются под запретом банкеты и фуршеты. Также работа предприятий общественного питания, в том числе летних кафе и террас, по-прежнему запрещена в Вятскополянском и Малмыжском районах, где эпидемиологическая обстановка наиболее сложная. В Уржумском и Яранском районах разрешена работа только уличных летних кафе и веранд.

В фитнес-центрах по предварительной записи разрешено проводить занятия исходя из площади 4 кв. метра на одного посетителя. При этом дополнительные услуги, такие как бани, сауны и солярии все еще под запретом.

Кировская область, где выявлено более 3 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вышла на второй этап снятия ограничительных мер. В регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, многофункциональные центры, рынки и непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров с отдельным входом, а также небольшие магазины в торговых центрах. С 21 мая в регионе возобновили работу парикмахерские и фитнес-центры при условии проведения только индивидуальных занятий с тренером, с 16 июня открылись музеи и библиотеки, а также летние кафе. Жителям области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим и режим самоизоляции.