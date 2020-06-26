Свыше 300 тыс. жителей Дальнего Востока проголосовали по поправкам в Конституцию

ХАБАРОВСК, 26 июня. /ТАСС/. Более 300 тыс. жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) проголосовали по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в региональных избиркомах и правительствах по итогам первого дня досрочного голосования.

"В Приморье живут 1,45 млн избирателей. 25 июня свое мнение по важному для всей страны вопросу высказали 129,5 тыс. человек - это неплохой показатель для первого дня досрочного голосования", - привели в пресс-службе краевого правительства слова члена крайизбиркома Александра Плотникова.

Явка в Приморье составила почти 9%. В крае работают 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков, еще 205 мест для голосования развернуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки.

Без нарушений

В Хабаровском крае в голосовании приняли участие более 40 тыс. избирателей. "Традиционно, наиболее активно голосуют жители Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Комсомольского районов. В Хабаровске активно голосуют жители Кировского и Центрального районов города", - сообщил журналистам глава краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

Досрочно в регионе проголосовали более 3,2 тыс. жителей отдаленных сел, а также рыбаки, золотопромышленники, метеорологи и моряки на судах. Жалобы в избирком и в общественную палату края не поступали.

Без инцидентов проходит голосование и в соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области. В пятницу в Биробиджане проголосовал врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн.

Нарушений не отмечено и во время голосования в Якутии.

На Сахалине, где открыт 451 избирательный участок, уже проголосовали более 20 тыс. человек. Как сообщили в региональном избиркоме, нарушений не выявлено.

Свое мнение по поправкам в конституцию высказал глава Сахалина Валерий Лимаренко. "Я выделяю как доминирующую поправку, связанную с неделимостью территории, поскольку, как все знают, постоянно этот вопрос ставится в повестку отношений между Россией и Японией. Мне бы хотелось, чтобы этот вопрос из этой повестки исчез, потому что нам, сахалинцам и курильчанам, этот вопрос абсолютно понятен: это российская земля, которая для нас является неотъемлемой частью российской территории". - сказал он.

В пятницу участие в голосовании принял губернатор Амурской области Василий Орлов. "Очень важно [выразить] каждому свою гражданскую позицию. Поправки носят судьбоносный характер, касаются каждого жителя страны", - сказал он, также отметив важность поправки по запрету на отчуждение любых территорий.

В Магадане проголосовать по поправкам можно на 85 избирательных участках, еще одна площадка для голосования откроется в областной больнице 1 июля. В регионе уже проголосовали свыше 3 тыс. человек.

В Бурятии в первый день голосования участие в нем приняли более 102 тыс. человек.

На Чукотке мнение по поправкам в конституцию выразили 4,5 тыс. человек, причем в некоторых населенных пунктах отмечена рекордная явка: к примеру, в селе Эгвекинот проголосовали 95% жителей - 81 из 85 человек.

Фейки

Первый день голосования не обошелся на Дальнем Востоке без фейковых заявлений о нарушениях. Так, в Приморье в соцсетях распространили видео, на котором голосование якобы проходит в открытом багажнике автомобиля, припаркованного возле жилого дома. Председатель общественной палаты Приморья Борис Ступницкий в беседе с корреспондентом ТАСС назвал это провокацией. По его словам, видео было снято скрытно из другого автомобиля, а багажник члены комиссии открыли, чтобы спрятаться от дождя, который идет во Владивостоке уже несколько дней.

"Голосование на придомовой территории проходит в соответствии с порядком всероссийского голосования. Эта история получила необоснованный скандальный оттенок. Это 838-1 участковая избирательная комиссия, и жители этого района направили 22 заявления о том, что они хотели бы проголосовать на придомовой территории, и голосование проводилось полностью со статьей порядка. [Туда выезжали] два члена участковой комиссии с правом решающего голоса, они имели при себе предварительно опечатанную урну для голосования, необходимое количество бюллетеней, бланки, все, что положено, общественные наблюдатели там находились", - сказал Ступницкий.

Он заявил, что для того, чтобы процесс голосования был максимально легитимным, на участках работают в среднем по четыре общественных наблюдателя. "Это голосование архиважно. Оно закладывает принципы, по которым предстоит жить в следующие десятилетия нам, нашим детям, нашим внукам. Эти изменения приведут не только к изменениям в законодательстве, а к изменению деятельности самой власти", - отметил он.

В Магаданской области первый день голосования прошел без нарушений, но некоторые федеральные и местные СМИ сообщили о фейках, выявленных независимым общественным мониторингом (НОМ). На "Карту сообщений" НОМ были отправлены четыре обращения о том, что в Магадане осуществляется незаконная доставка избирателей к помещениям для голосования. Там же якобы происходило воспрепятствование реализации активного избирательного права. Мобильная группа общественного штаба проверила полученную информацию и не подтвердила ее, рассказали агентству в региональном избиркоме.

О голосовании

Президент РФ Владимир Путин 1 июня на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

Избирательные участки во всех регионах ДФО работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности избирателей. На входе на избирательные участки гражданам измеряют температуру и дезинфицируют руки, для участников голосования предусмотрены маски и перчатки.