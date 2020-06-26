Сезон круизной навигации в Петербурге начинается 28 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Круизная навигация по внутренним водным путям Санкт-Петербурга откроется 28 июня. Такое решение одобрено на координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора города.

"С 10:00 мск 28 июня открывается навигация по водным путям в административных границах Санкт-Петербурга: Неве, Малой Неве, Большой Невке, Средней Невке и Малой Невке, а также Мойке, Фонтанке, каналу Грибоедова, Кронверкскому проливу и прочим", - говорится в сообщении.

После снятия ограничений для туротрасли комитет по туризму Санкт-Петербурга планирует поддержать разработку новых водных маршрутов с включением в них таких туристических пространств, как Лахта, Севкабель Порт, Новая Голландия с выходом в акваторию Невы, отмечается в сообщении.

В навигацию 2019 года перевозку пассажиров осуществляли 148 пассажирских судов и 134 маломерных судна. Пассажиропоток составил более 2,7 млн человек.

Поэтапное смягчение ограничений, введенных в Санкт-Петербурге в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, началось с 1 июня.