Студенты КБГУ смогу подработать в удаленном формате

НАЛЬЧИК, 26 июня. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский госуниверситет (КБГУ) предоставляет своим студентам, потерявшим работу из-за пандемии, временную подработку в удаленном формате. Вуз сотрудничает с 700 партнерами, с которыми заключены соглашения о практическом обучении, сообщил ТАСС руководитель управления практико-ориентированного обучения и трудоустройства вуза Ратмир Коцев.

"Для защиты здоровья учащихся и работников вуза, ввиду ситуации, связанной с распространением COVID-19, КБГУ перешел на дистанционное обучение. В этих условиях университет считает своей социальной миссией оказывать всевозможную поддержку студентам, которые не могут работать из-за временного приостановления деятельности на их прежних местах подработок. Совместно с партнерами-работодателями разработана программа организации временной занятости студентов, в период самоизоляции им предоставляется возможность удаленной работы в университете (трудоустроены 15 человек, в целом ежегодно управление трудоустраивает до 80 студентов, продолжающих обучение) ", - сказал Коцев.

У вуза более 700 партнеров, с которыми заключены договора на организацию практического обучения с возможностью последующего трудоустройства. Для студентов, обучающихся по языковым специальностям и гостиничному делу, вуз организует стажировки в Турции в летний период.

Для выпускных курсов с участием специалистов Минтрудсоцзащиты КБР управление проводит экспертные сессии. "Перед студентами выступают бизнес-тренеры, эксперты в области управления персоналом, рассматриваются проблемы и специфика рынка труда в КБР, практические вопросы. На сайте университета и на странице в Instagram ведется биржа вакансий, работники управления систематически консультируют студентов по всем вопросам, связанным с практическим обучением и трудоустройством, в условиях пандемии встречи со студентами проводятся в режиме онлайн", - отметил он.

По результатам внутреннего мониторинга 2019 года 60% выпускников КБГУ трудоустроены. Грамотный специалист, обладающий необходимыми сегодня "hard и soft-скилами", всегда востребован на рынке труда республики, отметил Коцев. "Другая сторона вопроса - оплата труда, средняя заработная плата в КБР не самая высокая, а для выпускника, который только окончил вуз и не имеет опыта работы - она зачастую минимальная, в связи с чем часть выпускников ищут работу в крупных городах России", - добавил он.