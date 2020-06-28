Участок дороги, связывающий Ставрополь и трассу "Кавказ", отремонтируют в 2021 году

ПЯТИГОРСК, 28 июня, /ТАСС/. Ремонт участка автомобильной дороги, связывающего трассу "Кавказ" и город Ставрополь, начнется в этом году и завершится осенью 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ".

"Ремонтные работы автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" на подъезде к Ставрополю на участке обхода селения Татарка завершатся в третьем квартале 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Там же отметили, что данный участок ведет от трассы Р-217 "Кавказ" к городу Ставрополь. Работы начнутся в третьем квартале 2020 года.

Дорога Р-217 "Кавказ" начинается в Краснодарском крае и ведет до границы с Республикой Азербайджан. Трасса является частью двух европейских и одного азиатского маршрутов. В будущем она примкнет к формируемому транспортному коридору "Север - Юг", который призван обеспечить связь между странами Балтии и Индией через Иран.