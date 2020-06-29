Первый миллион тонн зерна нового урожая собран на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 29 июня. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья собрали первый миллион тонн зерна, что составляет 27% от запланированной площади. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы региона.

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференции еженедельное рабочее совещание. Одним из его вопросов стала продолжающаяся в крае уборочная кампания.

"На сегодняшний день убрано 513 тыс. га или почти 27% от запланированной площади. Собран 1,3 млн т зерна", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в лидерах уборки - Кочубеевский район, Новоалександровский и Изобильненский городские округа.

"На сегодня 70% урожая - это продовольственная пшеница высокого класса", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее в министерстве сельского хозяйства края сообщали, что во время уборочной кампании урожай предстоит убрать с площади 2 млн га, что на 200 тыс. га меньше, чем в 2019 году. В текущем году прогнозируется производство зерна на уровне 5,4-5,8 млн т. Урожай зерна без кукурузы в регионе в 2019 году составил 8,4 млн т.