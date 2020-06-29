В Ингушетии до конца июля создадут первые три кемпинга на Столовой горе

МАГАС, 29 июня. /ТАСС/. Первые три кемпинга создадут на Столовой горе в Ингушетии для местных жителей и туристов до конца июля. Проект будет реализован на средства гранта Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" при поддержке комитета по туризму республики, рассказал ТАСС в понедельник председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев.

"Я провел совместный выезд с представителями администраций Джейрахского района и селения Бейни, которое является отправной точкой при подъеме на Столовую гору. Именно там мы намерены разместить до конца июля три первые кемпинг-площадки. Нам важно, чтобы их расположение было удобным для туристов и жителей республики, совершающих популярное в регионе восхождение на Столовую гору. Более того, создание таких зон отдыха позволило бы местным жителям развивать рядом предпринимательскую деятельность", - сказал Мизиев.

По его словам, проект стал в 2019 году грантополучателем форума "Машук", он был разработан и презентован членом Центра молодежных инициатив региона Адамом Евлоевым.

"Проект выиграл грант суммой 250 тыс. рублей, в рамках этой суммы мы намерены установить три кемпинга, которые будут состоять из беседки с зоной для кострища, стационарного мангала, кольца для мусорных мешков, чтобы проще было собирать отдыхающим за собой мусор, информационных стендов с полезной информацией о туристических маршрутах, о проектах, о важности защиты природы. Все элементы зоны отдыха будут создаваться из природных материалов - это срубы деревьев, камень. Это делается для того, чтобы площадки более эстетически выглядели и не выбивались из общего фона наших природных и архитектурных памятников горного района", - сообщил ТАСС руководитель Центра молодежных инициатив региона Адам Мальсагов.

Как отметил собеседник агентства, в 2020 году автор проекта намерен подать на форум аналогичный проект для получения дополнительной грантовой поддержки и увеличения количества зон отдыха в регионе.