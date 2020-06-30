Больной девочке из Северной Осетии успешно ввели препарат, замещающий поврежденный ген

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июня. /ТАСС/. Препарат более чем за 150 млн рублей ввели двухлетней девочке Арнелле Персаевой из Северной Осетии с редким генетическим заболеванием, на лечение которой ранее был объявлен сбор средств. Об этом на своей странице в Instagram сообщила мама ребенка.

"Это чудо стало возможным благодаря каждому из вас, наши дорогие и любимые волшебники. Меня переполняют эмоции, в мире не найдется слов, чтобы выразить все, что я сейчас чувствую. Бесконечная благодарность каждому из вас от всей нашей семьи за спасение нашей принцессы. Огромная благодарность врачам и всей дружной команде НИКИ Педиатрии им. академика Ю. Е. Вельтищева за спасение деток СМА (спинальной мышечной атрофией). Впереди нас ждет долгий путь восстановления, и мы его пройдем", - написала она.

Арнелла Персаева родилась в Северной Осетии с редким генетическим заболеванием. Для выздоровления ей необходим был препарат, который заменит поврежденный ген. Его стоимость составляет 151 млн рублей, воспользоваться им могут только дети до 2 лет.

К сбору средств для девочки присоединились многие звезды российского и мирового футбола, популярные блогеры, музыканты из разных стран. Последний транш в размере 54 млн рублей поступил от красноярского предпринимателя, уроженца Северной Осетии, президента ФК "Алания" Владимира Гуриева.