Около 60% жителей СКФО проголосовали по поправкам в конституцию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Около 60% жителей Северного Кавказа, имеющих право голоса, приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ за пять дней, этот показатель существенно выше, чем в среднем по стране. Участки для удобства голосующих организованы на рабочем месте граждан, в больницах, в воинских частях и даже в пшеничных полях.

Без нарушений

По данным аппарата полпреда президента РФ в СКФО, с 25 по 29 июня в округе в голосовании приняли участие почти 3,4 млн человек, или 58,48%. Самая высокая явка зафиксирована в Чечне - 72,97%, на втором месте Карачаево-Черкесия - 62,63%, на третьем месте Северная Осетия - 61,0%. В Кабардино-Балкарской Республике явка достигла 59,46%, в Дагестане - 57,27%, в Ингушетии - 45,6%, в Ставропольском крае - 50,43%.

Полпред президента Юрий Чайка во вторник выступил с видеообращением, в котором призвал жителей округа прийти на участки для голосования. "Основной закон стоит на страже национальных интересов России и всех ее граждан, а для этого должен отвечать всем современным вызовам. Задавать высокие требования к эффективности власти. Содержанию всей внутренней и внешней политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Как юрист с более чем сорокалетним стажем я уверен, что в принятии настолько важного решения о внесении поправок в Конституцию России должен участвовать каждый гражданин страны, имеющий право голоса", - заявил Чайка.

Как заявил глава лидирующей по явке Чечни Рамзан Кадыров, в регионе не зафиксировано ни одного нарушения или жалобы со стороны наблюдателей. "Подчеркну, что данные поправки важны для нашей страны и чеченского народа в частности. Они направлены на сохранение традиционных семейных ценностей, защиту прав и свобод человека, соблюдение интересов верующих. Обновленная конституция также гарантирует рост экономики и уровня благосостояния граждан. Поэтому я считаю, что каждый гражданин должен поддержать изменения в основном законе государства. От этого зависит, каким будет наш завтрашний день", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Голосование на флоте, в больницах и в поле

Голосование уже завершили военнослужащие Каспийской флотилии. В Дагестане в голосовании приняли участие более 6 тыс. военнослужащих флотилии, гражданского персонала и членов их семей на участках в Каспийске и Махачкале, а также четырех участках на территории воинских частей.

Учитывая, что многие росгвардейцы в основной день голосования 1 июля будут задействованы в охране общественного порядка и общественной безопасности, командование в Дагестане предоставило личному составу альтернативное время для выражения своей гражданской позиции по поправкам. Дата и время посещения избирательных участков выбраны исходя из возможностей внутреннего распорядка подразделений.

Голосование проходит также в больницах. Так, в Дагестане в фойе центральной больницы, где оказывают помощь людям с пневмонией и коронавирусом, организовали участок для голосования. Первым, кто проголосовал по поправкам, оказался главный врач Станислав Облов. Он, а также его заместитель и заведующая детским инфекционным отделением, недавно были удостоены почетного звания "Заслуженный врач Республики Дагестан". Всего за полчаса проголосовали более 100 медиков. "Наш долг - служить Родине и народу, и мы его всегда с честью будем выполнять", - сказал Облов.