Около 60% жителей СКФО проголосовали по поправкам в конституцию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Около 60% жителей Северного Кавказа, имеющих право голоса, приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ за пять дней, этот показатель существенно выше, чем в среднем по стране. Участки для удобства голосующих организованы на рабочем месте граждан, в больницах, в воинских частях и даже в пшеничных полях.
Без нарушений
По данным аппарата полпреда президента РФ в СКФО, с 25 по 29 июня в округе в голосовании приняли участие почти 3,4 млн человек, или 58,48%. Самая высокая явка зафиксирована в Чечне - 72,97%, на втором месте Карачаево-Черкесия - 62,63%, на третьем месте Северная Осетия - 61,0%. В Кабардино-Балкарской Республике явка достигла 59,46%, в Дагестане - 57,27%, в Ингушетии - 45,6%, в Ставропольском крае - 50,43%.
Полпред президента Юрий Чайка во вторник выступил с видеообращением, в котором призвал жителей округа прийти на участки для голосования. "Основной закон стоит на страже национальных интересов России и всех ее граждан, а для этого должен отвечать всем современным вызовам. Задавать высокие требования к эффективности власти. Содержанию всей внутренней и внешней политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Как юрист с более чем сорокалетним стажем я уверен, что в принятии настолько важного решения о внесении поправок в Конституцию России должен участвовать каждый гражданин страны, имеющий право голоса", - заявил Чайка.
Как заявил глава лидирующей по явке Чечни Рамзан Кадыров, в регионе не зафиксировано ни одного нарушения или жалобы со стороны наблюдателей. "Подчеркну, что данные поправки важны для нашей страны и чеченского народа в частности. Они направлены на сохранение традиционных семейных ценностей, защиту прав и свобод человека, соблюдение интересов верующих. Обновленная конституция также гарантирует рост экономики и уровня благосостояния граждан. Поэтому я считаю, что каждый гражданин должен поддержать изменения в основном законе государства. От этого зависит, каким будет наш завтрашний день", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Голосование на флоте, в больницах и в поле
Голосование уже завершили военнослужащие Каспийской флотилии. В Дагестане в голосовании приняли участие более 6 тыс. военнослужащих флотилии, гражданского персонала и членов их семей на участках в Каспийске и Махачкале, а также четырех участках на территории воинских частей.
Учитывая, что многие росгвардейцы в основной день голосования 1 июля будут задействованы в охране общественного порядка и общественной безопасности, командование в Дагестане предоставило личному составу альтернативное время для выражения своей гражданской позиции по поправкам. Дата и время посещения избирательных участков выбраны исходя из возможностей внутреннего распорядка подразделений.
Голосование проходит также в больницах. Так, в Дагестане в фойе центральной больницы, где оказывают помощь людям с пневмонией и коронавирусом, организовали участок для голосования. Первым, кто проголосовал по поправкам, оказался главный врач Станислав Облов. Он, а также его заместитель и заведующая детским инфекционным отделением, недавно были удостоены почетного звания "Заслуженный врач Республики Дагестан". Всего за полчаса проголосовали более 100 медиков. "Наш долг - служить Родине и народу, и мы его всегда с честью будем выполнять", - сказал Облов.
В Ставропольском крае в разгаре уборочная кампания, к уборке зерновых в регионе привлечены порядка 27 тыс. человек, здесь уже собран первый миллион тонн зерна. Чтобы аграрии могли проголосовать, не отрываясь от работы, выездные участки организованы прямо в полях.
"Сегодня мы полностью оснастили средствами индивидуальной защиты все наши избирательные участки, обеспечили голосование на дому людям старше 60 лет, участниками уже стали более 450 тыс. человек. Обеспечиваем выездное голосование, а сегодня у нас самая жаркая пора у работников сельского хозяйства. Фактически мы постарались охватить на 100% всех людей, которые хотят принять участие в голосовании", - сообщил губернатор Владимир Владимиров в эфире телеканала "Россия 24".
Голосование в покинутых селах
Голосование организовано в разных уголках регионов СКФО. Так, свою гражданскую позицию выразили жители приграничного с Чечней села Даттых в Ингушетии. Село расположено на административной границе с Чечней, которая была определена в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии. Как и другие приграничные с Чечней населенные пункты, село пострадало во время боевых действий на Кавказе в 1990-е годы и было покинуто его жителями. Сейчас населенный пункт решено возродить.
И хотя голосующие еще не проживают в нем, они приехали туда, чтобы отдать голос. Одними из первых проголосовали председатель Сунженского районного совета депутатов Магомед Евлоев и глава сельского поселения Вахит Хайров.
"Я в этом селе родился и вырос, и даже если сейчас здесь не живу, для меня важно сделать свой выбор именно на родной земле. Мы держим связь со всеми бывшими жителями села и известили всех, что есть возможность проголосовать в Даттыхе, и в течение этих дней сюда съезжаются бывшие жители из разных районов", - рассказал ТАСС Евлоев.
В Черкесске на участок пришел 80-летний Адемуркан Сонов, который в 1993 году при принятии Конституции РФ был председателем участковой избирательной комиссии. Спустя почти 30 лет он вернулся на участок вновь отдать голос, теперь по поправкам в основной закон страны. "Что мне нравится, в этой конституции уделяется большое внимание тому, чему должно уделять внимание любое общество, детям и старикам. Зафиксировано, что государство берет львиную долю заботы о детях, которая выражается в том, что будут помогать многодетным семьям. Забота о стариках выражается в том, что ежегодно будет индексироваться пенсия. Помимо этого, мне очень импонирует то, что записана в новой редакции конституции незыблемость границы нашей страны", - поделился он.