В Дагестане специалисты МЧС продезинфицировали объекты на площади более 5 млн кв. м

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России провели в Дагестане дезинфекцию 3 тыс. объектов общей площадью более 5 млн кв. м. Об этом во вторник во время видеоконференции, посвященной открытию медицинских центров, построенных Минобороны РФ, сообщил глава Дагестана Владимир Васильев.

"Спасибо МЧС, у нас поработали с большим успехом. 200 человек личного состава, 40 единиц техники отработали 3 тыс. объектов, около 5 млн кв. м очистили от коронавируса. Это тоже очень помогло", - сказал Васильев.

Руководитель региона также отметил, что были развернуты два военно-полевых госпиталя в городе Буйнакске и Ботлихе. "За это время пролечено, выздоровело около 200 человек стационарно и 1,3 тыс. амбулаторно пролечено", - сказал Васильев.

Кроме того, глава субъекта поблагодарил профильные ведомства за направление бригад врачей для работы с пациентами с коронавирусом и обучение медицинских работников. "У нас более 10 тыс. врачей боролись с коронавирусом, они все сейчас в той или иной степени прошли обучение благодаря прикомандированным к нам [врачам]", - сказал он.

Ранее сообщалось, что специалисты МЧС провели в Дагестане дезинфекцию объектов общей площадью более 2,5 млн кв. м. Для организованного проведения работ по дезинфекции территория республики поделена на 9 зон с учетом показателей заболеваемости. Санобработка проводится в лечебных учреждениях, образовательных учреждениях, мечетях, административных зданиях, в зданиях соцобслуживания, а также на рынках, в парках и скверах, кафе и магазинах, площадях и других объектов. Кроме того, обработаны более 120 км дорог и тротуаров.

Президент России Владимир Путин 18 мая поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения. В Дагестан прибыли специалисты Ногинского и Донского спасательных центров в составе 140 человек и 26 единиц техники. Позже к работе приступила группировка Волжского спасательного центра МЧС России в составе 60 человек и 14 единиц техники.