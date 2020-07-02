Впервые за 25 лет в удаленном селе на севере Чукотки приняли самолет в теплое время года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Первый за последние 25 лет самолет в теплое время года приняли на грунтовой взлетно-посадочной полосе в национальном селе Илирней Билибинского района Чукотки. До реконструкции ВПП летом 2019 года, воздушные суда на аэродроме садились только на снег, сообщил в четверг ТАСС помощник главы администрации Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа Иван Чайкин.

До реконструкции ВПП и возобновления самолетных рейсов в национальное село можно было добраться только наземным путем и вертолетами Ми-8. Из-за отдаленности и частой непогоды существовали сложности с доставкой корреспонденции, медикаментов и продуктов в Илирней.

"Подготовка грунтовой ВПП имеет более сложный характер нежели ВПП с уплотненной снежной поверхностью. До введения в эксплуатацию нынешней площадки самолет приземлялся в Илирнее [в теплое время года] более четверти века назад", - сказал Чайкин.

Ранее в окружном правительстве ТАСС сообщали, что вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал проект реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке. В комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года входят 40 аэропортов Дальнего Востока, в том числе и семи на Чукотке.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. По инициативе главы государства в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.

Илирней - национальное чукотское село в Билибинском районе Чукотского автономного округа. Постоянное население - 280 человек.