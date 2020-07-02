Новые турмаршруты по Анадырскому лиману разработали для жителей Чукотки

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Чукотки разработали новые туристические маршруты выходного дня для жителей округа, которые не смогли улететь в отпуск из-за пандемии. Местные жители по сниженным ценам могут отправиться в небольшой тур по Анадырскому лиману и в поселок Эгвекинот, сообщила в четверг ТАСС сотрудник комитета по спорту и туризму Чукотского автономного округа Ольга Фомина.

Так как вся территория Чукотского АО находится в зоне вечной мерзлоты, большинство жителей округа стараются выезжать в отпуск. В этом году из-за ограничительных мер по коронавирусу многие отказались от полетов и массово сдают авиабилеты.

"Чтобы каким-то образом развлечь наших жителей, которые не улетели этим летом с Чукотки, мы проработали маршруты по Анадырскому лиману. Первый шестичасовой - с экскурсией, чаепитием, сбором грибов и ягод и отдыхом на берегу. Для этих целей комитет закупил мобильные кемпинговые столы и стулья, спортивный инвентарь для игр на природе. Такая поездка будет стоить около двух тысяч рублей, для детей предусмотрены скидки. И второй двухдневный на все выходные - в поселок Эгвекинот, к так называемому 180 меридиану, который делит полушарие на Восточное и Западное. Там же можно будет отдохнуть и порыбачить, а утром в понедельник вернуться в Анадырь и Угольные Копи", - рассказала Фомина.

Она добавила, что по новым маршрутам жители округа смогут отправиться уже во второй половине июля. По Анадырскому лиману местных жителей будут перевозить на катере "Камчатка" и теплоходе "Капитан Сотников" - на этом судне туристы смогут дойти до косы Русская Кошка и мыса Гека.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. В мае вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.

Анадырский лиман - является частью Анадырского залива Берингова моря.