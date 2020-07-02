На Камчатке открылись первые штабы поддержки кандидатов в губернаторы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июля. /ТАСС/. Предвыборные штабы кандидатов в губернаторы Камчатского края, самовыдвиженцев Владимира Солодова и Этибара Тагиева, открылись на полуострове, сообщается на сайте краевого правительства.

"Беспартийные кандидаты должны пройти муниципальный фильтр и собрать около 5 тыс. подписей. Первыми открылись штабы Владимира Солодова и Этибара Тагиева", - говорится в сообщении.

Основная цель штабов - собрать подписи жителей региона для регистрации кандидатов. Этого требует краевое законодательство о выборах. На базе штабов планируется обсуждение предвыборных программ претендентов.

Документы для выдвижения подали 15 человек. Первым это сделал врио губернатора Владимир Солодов.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы главы Камчатки назначены на 13 сентября.