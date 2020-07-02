В Железноводске впервые освятят шесть восстановленных летних бюветов с минеральной водой

ПЯТИГОРСК, 2 июля. /ТАСС/. Минеральные источники в восстановленных летних бюветах впервые освятят в Железноводске 8 июля, в День семьи, любви и верности. Такая традиция существовала с царских времен, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске впервые освятят шесть летних бюветов с минеральными источниками, которые были ранее разрушены и восстановлены в этом году. Там будет впервые проведена литургия. Церемония состоится в канун светлого дня православных святых Петра и Февронии", - отметили в пресс-службе.

По словам главы города-курорта Евгения Моисеева, которого процитировали в пресс-службе, традиция освящения источников существовала в царское время, потом была забыта, а в настоящее время ее возрождают.

"Пандемия коронавируса в этом году вмешалась в наши курортные планы, но несмотря на это нам удалось отремонтировать и вернуть людям минеральную воду в летних бюветах, которые были закрыты несколько десятилетий. Открытые питьевые галереи в этом году будут освящаться впервые в истории", - пояснил Моисеев.

В администрации добавили, крестный ход начнется 8 июля ровно в полдень от храма Покрова Пресвятой Богородицы.