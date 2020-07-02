В районах Северной Осетии до конца года капитально отремонтируют 33 дома

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт проведут до конца года в 33 домах различных районов Северной Осетии, сообщили в четверг в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В плане республиканской программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2020 году значилось проведение работ в 41 доме. Пять домов Алагирского района были исключены из программы по причине низкого сбора в районе. Еще три дома из списка в этом году были признаны аварийными. Таким образом, в плане остались 33 дома", - говорится в сообщении.

На 29 адресах капитальный ремонт конструктивных частей дома уже завершен, из них 10 домов в Моздокском районе. Основные виды работ - капитальный ремонт фасада и инженерных сетей, замена кровли.

Оставшиеся в плане этого года три дома являются объектами культурного наследия. Данные здания требуют проведения специфических видов работ, сейчас проходит конкурс на отбор подрядной организации, которая будет выполнять капитальный ремонт.

Общий бюджет проведения капитального ремонта в новом году превышает 150 миллионов рублей.

В 2019 году регоператор провел капитальный ремонт более 50 домов на общую сумму 299 миллионов рублей, жилищные условия улучшили более 10 тысяч жителей республики.