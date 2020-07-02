Центр родительского образования откроют в детсаду в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Центр родительского образования "Вместе любим и растим" будет создан до конца года в детском саду №95 во Владикавказе благодаря выигранному гранту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Детский сад №95 г. Владикавказа стал победителем конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий и получил 939 565 рублей. Средства будут направлены на создание Центра родительского образования "Вместе любим и растим", в котором будут оказывать психолого-педагогическую, диагностическую и консультационную помощь родителям дошкольников, в том числе от 0 до 3 лет",- говорится в сообщении.

Проект реализуется в рамках государственной программы РФ "Развитие образования", центр планируется создать до конца 2020 года.

Логопеды, дефектологи, психологи, врач-педиатр, педагоги будут проводить консультации для родителей как в очном формате, так и дистанционно.

"Создание Центра позволит расширить спектр деятельности по направлению родительского просвещения и создать единое образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения и семьи. Мы планируем приобрести оборудование, с помощью которого наши специалисты смогут консультировать родителей", - цитирует пресс-служба заведующую детским садом №95 Зарину Томаеву.